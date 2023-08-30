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وزارة المالية المصرية
وزارة المالية المصرية
اقتصاد مصر

مصر توافق على إصدار جديد من سندات الساموراي بقيمة 500 مليون دولار

لأجل خمس سنوات

دبي - العربية.نت
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وافقت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من سندات الساموراي بقيمة 500 مليون دولار مقومة بالين الياباني لأجل خمس سنوات.

ولم توضح الحكومة موعد الإصدار.

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وتأتي هذه الموافقة بعد نجاح الإصدار الأول من السندات اليابانية، والذي تم تنفيذه في مارس من عام 2022.

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وذكر بيان مجلس الوزارء أن وزارة المالية حريصة على تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.

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