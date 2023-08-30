مصر توافق على إصدار جديد من سندات الساموراي بقيمة 500 مليون دولار

وافقت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من سندات الساموراي بقيمة 500 مليون دولار مقومة بالين الياباني لأجل خمس سنوات.

ولم توضح الحكومة موعد الإصدار.

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وتأتي هذه الموافقة بعد نجاح الإصدار الأول من السندات اليابانية، والذي تم تنفيذه في مارس من عام 2022.

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وذكر بيان مجلس الوزارء أن وزارة المالية حريصة على تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.