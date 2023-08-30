"سرج" السعودية التابعة لـ"PIF" تشتري حصة أقلية في دوري المقاتلين المحترفين

استحوذت شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، على حصة أقلية في دوري المقاتلين المحترفين، مما يمثل صفقة أخرى من قبل مستثمر من الشرق الأوسط في كيان رياضي أميركي.

وستستضيف المملكة فعاليات دوري المقاتلين المحترفين وستدعم تطوير فرع رابطة المحترفين في الشرق الأوسط، والذي سينطلق العام المقبل، بحسب بيان صدر يوم الأربعاء.

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ذكرت "بلومبرغ" سابقًا أن الفنون القتالية المختلطة كانت هدفًا استثماريًا محتملاً للمملكة العربية السعودية. وفي مقابلة أجريت سابقا، قال رئيس رابطة اللاعبين المحترفين دون ديفيس إنه سيكون منفتحاً للاستثمارات الأجنبية.

لم تكشف شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية عن قيمة الاستثمار لكن ذكرت صحيفة "فاينانشل تايمز" سابقا أنه قد يصل إلى 100 مليون دولار.

وقدرت جولة تمويلية، الصيف الماضي، دوري المقاتلين المحترفين عند حوالي 500 مليون دولار.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، في بداية أغسطس، عن تأسيس "سرج" للاستثمارات الرياضية، وهي شركة استثمارية رياضية تهدف لدعم وتمكين نمو قطاع الرياضة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب البيان، فإن شركة "سرج" للاستثمارات الرياضية ستستثمر في الحصول على حقوق الملكية لإنشاء الفعاليات الرياضية الجديدة، إلى جانب الاستثمار في الحقوق التجارية للبطولات الرياضية واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، بما يحقق أهداف الشركة في تحقيق العوائد المالية، ويدعم توطين الشراكات في مختلف أنحاء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتهدف شركة "سرج" إلى الاستثمار في الفعاليات المرتبطة بالمشجعين، وستقوم بتوظيف التقنيات الرياضية المتقدمة لتطوير القطاع، بما يُسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية وترفيهية.

عقد دوري المقاتلين المحترفين أول حدث في عام 2018، مما يجعلها رياضة قتالية جديدة نسبيًا. ويقام الدوري على أساس موسم عادي ومن ثم مبارياة فاصلة للإقصاء الفردي ويحصل أبطال كل فئة وزن على مليون دولار.

استحوذ صندوق الاستثمارات العامة، في عام 2021، على نادي كرة القدم الإنجليزي "نيوكاسل يونايتد". كما من المقرر أن يصبح أحد أهم المستثمرين في لعبة الغولف على مستوى العالم بحال أكملت بطولة "LIV" للغولف اندماجها مع جولة "PGA" الأميركية.