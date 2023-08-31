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بطالة ألمانيا
بطالة ألمانيا
اقتصاد أوروبا

استقرار معدل البطالة بأكبر اقتصاد في أوروبا رغم الركود الاقتصادي

ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بـ 18 ألفاً خلال شهر واحد

فرانكفورت - فرانس برس
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بقي معدل البطالة في ألمانيا مستقرا في أغسطس رغم الركود الذي ضرب أكبر اقتصاد في أوروبا منذ العديد من الأرباع، وفق ما أعلنت وكالة التوظيف الألمانية، الخميس.

وسجل معدل البطالة في أغسطس 5.7%، وهي نسبة مماثلة للنسبة التي كانت في يوليو، وقد عدّل صعودا بمقدار 0.1 نقطة مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بـ 18 ألفا خلال شهر واحد، وفق بيانات معدلة موسميا.

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وفي البيانات الأولية، ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 2.70 مليون، بزيادة حوالي 79 ألفا خلال شهر واحد، وفق ما ذكرت الوكالة.

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وهذه الزيادة معتادة في أشهر الصيف إذ يسجّل الشباب أنفسهم عاطلين عن العمل بعد تخرّجهم من المدرسة أو استكمال تدريبهم، وغالبا ما تؤجل الشركات التوظيف إلى ما بعد العطلة الصيفية.

وعلّقت مديرة وكالة التوظيف أندريا ناليس في بيان إن هذا العنصر الموسمي وضعف الاقتصاد "يتركان آثارا على سوق العمل"، لكن الأخير "ما زال في وضع متين".

وستكون ألمانيا، المحرك الرئيسي للاتحاد الأوروبي، الدولة الصناعية الكبرى الوحيدة التي ستشهد ركودا في العام 2023، وفقا لصندوق النقد الدولي.

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