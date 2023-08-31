اقتصاد تركيا ينمو 3.8% في الربع الثاني متجاوزا التوقعات
مدفوعا بقوة إنفاق الأسر
أظهرت بيانات اليوم الخميس أن الاقتصاد التركي نما بأكثر من المتوقع بنسبة 3.8% في الربع الثاني مدفوعا بقوة إنفاق الأسر، لكن من المتوقع تباطؤ النشاط حتى نهاية العام مع تلاشي التحفيز المرتبط بالانتخابات وأثر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الثاني 3.5%، مقارنة مع الربع السابق بعد تعديل البيانات وفقا للعوامل الموسمية التقويمية.
وارتفع إنفاق الأسر 15.6% على أساس سنوي وقفزت واردات السلع والخدمات 20.3%، ويرجع ذلك جزئيا إلى انهيار الليرة التركية في يونيو/حزيران وارتفاع التضخم. وانخفضت الصادرات 9% في نفس الفترة.
وأظهرت البيانات الرسمية أنه تم تعديل نمو الربع الأول بالخفض إلى 3.9% من 4.0%، مما يعكس تأثير الزلازل الهائلة التي دمرت جنوب شرقي البلاد في فبراير/شباط، وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص. ومن المفترض أن تتكلف عملية إعادة الإعمار أكثر من 100 مليار دولار.
-
إدراج سندات "طاقة" في سوق أبوظبي 6 سبتمبربينها سندات عادية بقيمة 500 مليون دولار أسواق المال
-
"الصندوق العقاري" و"الراجحي" يوقعان اتفاقية تمويل برنامج الدعم السكني المحدثلدعم مستهدفات توفير الحلول التمويلية الأسواق العقارية
-
الجمعية العمومية لـ"بروج" تقر توزيع 7.9 فلس للسهم عن النصف الأولوافقت الجمعية العمومية لشركة " بروج بي ال سي" الإماراتية على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.38 مليار درهم (650 مليون دولار) عن النصف الأول من عام ... نبض السوق