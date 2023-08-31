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اقتصاد تركيا
اقتصاد تركيا
اقتصاد تركيا

اقتصاد تركيا ينمو 3.8% في الربع الثاني متجاوزا التوقعات

مدفوعا بقوة إنفاق الأسر

إسطنبول - رويترز
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أظهرت بيانات اليوم الخميس أن الاقتصاد التركي نما بأكثر من المتوقع بنسبة 3.8% في الربع الثاني مدفوعا بقوة إنفاق الأسر، لكن من المتوقع تباطؤ النشاط حتى نهاية العام مع تلاشي التحفيز المرتبط بالانتخابات وأثر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي نما في الربع الثاني 3.5%، مقارنة مع الربع السابق بعد تعديل البيانات وفقا للعوامل الموسمية التقويمية.

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وارتفع إنفاق الأسر 15.6% على أساس سنوي وقفزت واردات السلع والخدمات 20.3%، ويرجع ذلك جزئيا إلى انهيار الليرة التركية في يونيو/حزيران وارتفاع التضخم. وانخفضت الصادرات 9% في نفس الفترة.

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وأظهرت البيانات الرسمية أنه تم تعديل نمو الربع الأول بالخفض إلى 3.9% من 4.0%، مما يعكس تأثير الزلازل الهائلة التي دمرت جنوب شرقي البلاد في فبراير/شباط، وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص. ومن المفترض أن تتكلف عملية إعادة الإعمار أكثر من 100 مليار دولار.

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