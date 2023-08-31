البيت الأبيض يطلب من الكونغرس تمديد التمويل لفترة قصيرة لتفادي الإغلاق

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن متحدث باسم مكتب الإدارة والميزانية قوله إن البيت الأبيض طلب من الكونغرس اليوم الخميس، الموافقة على تمديد تمويل حكومي قصير الأجل لتجنب الإغلاق خلال المحادثات المتعلقة بالميزانية.

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