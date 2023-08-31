السعودية
بدءًا من أكتوبر.. "المرور" يبدأ رصد مخالفات تأمين المركبات إلكترونيًا في السعودية
الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر
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أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سار للمركبة إلكترونياً، اعتباراً من مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وأوضحت الإدارة أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سار على المركبة.
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وطالبت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.
#المرور_السعودي يعلن استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سارِ للمركبة" إلكترونياً، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023 م. pic.twitter.com/JyVuOgml7g— المرور السعودي (@eMoroor) August 31, 2023
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