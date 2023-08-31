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THUMBNAIL_ الداخلية السعودية تشرح إجراءات تطوير المرور
أحد الشوارع في السعودية
السعودية

بدءًا من أكتوبر.. "المرور" يبدأ رصد مخالفات تأمين المركبات إلكترونيًا في السعودية

الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر

دبي - العربية.نت
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أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سار للمركبة إلكترونياً، اعتباراً من مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت الإدارة أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر في حال عدم وجود تأمين سار على المركبة.

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وطالبت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.

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