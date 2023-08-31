بدءًا من أكتوبر.. "المرور" يبدأ رصد مخالفات تأمين المركبات إلكترونيًا في السعودية

بوريل: انتخابات الغابون فاسدة وسنفرض عقوبات على النيجر

على الرغم من تأكيده أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في الغابون السبت الماضي كانت غير نزيهة، ومليئة بالمخالفات، إلا أن مسؤول السياسة الخارجية في ...