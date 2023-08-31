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مشروع الحزام والطريق
مبادرة الحزام والطريق
اقتصاد الصين

بكين تستضيف منتدى الحزام والطريق في أكتوبر

بدأت المبادرة الهادفة لتطوير البنية التحتية منذ 10 أعوام

بكين - رويترز
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قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن الصين ستعقد منتدى الحزام والطريق الثالث المعني بالتعاون الدولي بالعاصمة بكين في أكتوبر/تشرين الأول.

بدأت الصين مبادرة الحزام والطريق، وهي مبادرة استراتيجية عالمية لتطوير البنية التحتية، منذ 10 أعوام لتتصل مع آسيا وإفريقيا وأوروبا برا وبحرا.

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وقال وانغ ون بين المتحدث باسم الوزارة، إن الذكرى السنوية العاشرة لمبادرة الحزام والطريق هي أيضا "منصة مهمة لجميع الأطراف لبحث وتطوير تعاون عالي المستوى في إطار المبادرة".

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وأضاف أن الصين على تواصل مع جميع الأطراف بشأن الاستعدادات للمنتدى، وستعلن عن المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب.

وأعلنت وسائل إعلام روسية في وقت سابق أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم زيارة الصين، ويتزامن ذلك مع عقد منتدى مبادرة الحزام والطريق.

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