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سفن تحمل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قرب اسطنبول - رويترز
سفن تحمل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قرب إسطنبول - رويترز
روسيا و أوكرانيا

روسيا: سنجري محادثات مع تركيا حول بديل لاتفاق تصدير الحبوب

أكدت أنها سترسل بموجب المقترح مليون طن من الحبوب إلى تركيا بسعر مخفض

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء إن الوزير سيرجي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان سيناقشان مقترحا من موسكو يقدم بديلا لاتفاق حبوب البحر الأسود حين يجتمعان هذا الأسبوع.

وأضافت الوزارة في بيان أن روسيا سترسل، بموجب المقترح، مليون طن من الحبوب إلى تركيا بسعر مخفض، بدعم مالي من قطر، لمعالجتها في تركيا وإرسالها إلى الدول الأكثر احتياجا.

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وقالت "نعتبر هذا المشروع البديل العملي الأمثل لاتفاق البحر الأسود"، وفق رويترز.

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وانسحبت روسيا الشهر الماضي من الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل عام بوساطة من تركيا والأمم المتحدة ومكَّن أوكرانيا من تصدير الحبوب من موانئها على البحر الأسود رغم الحرب.

وهاجمت روسيا منذ ذلك الحين الموانئ ومخازن الحبوب الأوكرانية مرارا، مما دفع أوكرانيا والغرب إلى اتهامها باستخدام الغذاء سلاحا في الحرب.

وتقول روسيا إنها انسحبت من الاتفاق بسبب وصول القليل جدا من الحبوب إلى الدول الأكثر فقرا واستمرار العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية بفعل العقوبات الغربية التي تؤثر على المدفوعات والتأمين والقدرة على الوصول إلى الموانئ.

ومن المقرر أن يزور فيدان موسكو يومي الخميس والجمعة للاجتماع مع لافروف. وقال الكرملين إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور روسيا أيضا قريبا.

ولم يتضح بعد الحافز الذي قد يكون لدى قطر للمشاركة في هذا الترتيب الذي اقترحته روسيا.

وتعهدت موسكو بعد انهيار اتفاق الحبوب بتوريد كميات من الحبوب المجانية لست دول إفريقية.

وقال البيان الروسي إن لافروف سيعيد التأكيد على موقف موسكو في مرحلة ما بعد انهيار اتفاق الحبوب والمتمثل في اعتبار أن جميع السفن المتجهة إلى أوكرانيا ربما تحمل عتادا عسكريا.

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