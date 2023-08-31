ميزانية قطر تسجل فائضاً 10 مليارات ريال في الربع الثاني

نقلت وكالة الأنباء القطرية عن بيان لوزارة المالية قوله إن قطر سجلت فائضا في الميزانية قدره 10 مليارات ريال قطري (2.74 مليار دولار) في الربع الثاني من 2023.

وأضاف البيان أن إجمالي إيرادات الربع الثاني بلغ 68.4 مليار ريال، منها 28.2 مليار إيرادات غير نفطية.

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