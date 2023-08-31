مصر تستقبل 1500 كلغ ذهبا بصحبة عائدين من الخارج خلال تلك الفترة

قدر مسؤول فى وزارة المالية المصرية، إجمالى كمية الذهب التي دخلت مصر بصحبة القادمين من الخارج بعد تطبيق قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم بأكثر من 1.5 طن خلال فترة أقل من 4 أشهر "منذ 11 مايو الماضي وحتي نهاية أغسطس الجاري"، وفق صحيفة "البورصة" المصرية.

وألغى مجلس الوزراء الجمارك والرسوم الأخرى عدا ضريبة القيمة المضافة على الذهب القادم بصحبة المصريين بالخارج، بهدف ضبط الأسواق وإعادة الاستقرار والتوازن للأسعار، وتقليل الفجوة مع الأسعار العالمية، بعدما كانت قد شهدت ارتفاعات قياسية واتسعت الفجوة مع الأوقية العالمية لأكثر من 35%.

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ويعفي القرار من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والذهب المُعد للتداول النقدي، والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء مقارنة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، حيث سجل غرام الذهب عيار 21 مستوى 2215 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات، لتسجل مستوى 1940 دولارًا وفق الموقع الإلكتروني للمنصة.

أضاف أن غرام الذهب عيار 24 بلغ مستوى 2532 جنيهًا، وسجل غرام الذهب عيار 18 مستوى 1899 جنيهاً، وسجل غرام الذهب عيار 14 مستوى 1477 جنيهًا، كما وصل الجنيه الذهب مستوى 17720 جنيهًا في تعاملات يوم الأربعاء.