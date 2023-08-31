"سامسونغ" تبدأ الإنتاج من مصنعها للهاتف المحمول بمصر في هذا التوقيت

وافق مجلس الوزراء المصري على منح شركة "سامسونغ إلكترونيكس مصر- ش.م.م" الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التلفون المحمول على مساحة 6000 آلاف متر مربع بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي مدينة الواسطي، محافظة بني سويف.

وقال بيان من مجلس الوزراء اطلعت عليه " العربية.نت " إن الشركة ستلتزم بالانتهاء من المرحلة الأولى وبدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025.

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ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 768 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025.

كانت وزارة الاتصالات المصرية قد أعلنت عن زيادة الاشتراكات بخطوط الهاتف المحمول في السوق المصرية لتصل إلى 102.90 مليون اشتراك بنهاية أبريل 2023، مقارنة بنحو 102.77 مليون اشتراك في مارس 2023 و96.37 مليون اشتراك في أبريل 2022، بنسبة زيادة تبلغ نحو 6.6%.

وتواجه مصر في الفترة الحالية أزمة نقص في السيولة من العملة الأجنبية أثرت على وارداتها من السلع والبضائع ومنها أجهزة الهاتف المحمول والكمبيوتر .

وتسعى الحكومة المصرية لاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في عدد من الأنشطة الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع الصناعي الذي يعمل على تقليص فاتورة الواردات في ظل تصاعد المدفوعات المطلوبة بالعملة الأجنبية، كما يساهم في توفير فرص العمل.