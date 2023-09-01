اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
رقائق إلكترونية (iStock) مناسبة
رقائق إلكترونية (iStock)
اقتصاد

أميركا تنفي منع بيع رقائق الذكاء الاصطناعي للشرق الأوسط

كانت وثيقة كشفت عن قيود على صادرات بعض رقائق "إنفيديا" لبعض دول المنطقة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية يوم الخميس إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "لم تمنع مبيعات الرقائق إلى الشرق الأوسط"، وذلك بعد الكشف عن توسيع واشنطن لاشتراطات تراخيص التصدير لشركتي رقائق الذكاء الاصطناعي، إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز.

وكشفت إنفيديا عن القواعد الجديدة في وثيقة تنظيمية هذا الأسبوع. وأكد مصدر أمس الأربعاء أن أدفانسد مايكرو ديفايسز تأثرت بالتعديل.

مادة اعلانية

ورفضت وزارة التجارة التعليق على ما إذا كانت قد فرضت متطلبات جديدة على شركات أميركية محددة. ولم ترد بعد إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز يوم الخميس، وفق رويترز.

معدل البطالة بأكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية عند أدنى مستوى منذ 2014 اقتصاد اقتصاد معدل البطالة بأكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية عند أدنى مستوى منذ 2014

وجاء في الوثيقة أن القواعد الجديدة ستقتضي من إنفيديا الحصول على تراخيص قبل بيع رقائقها الرئيسية لبعض دول الشرق الأوسط. ولم تكشف إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز عما إذا كانت قد تقدمت بطلب للحصول على هذه التراخيص وما إذا كانت السلطات قد وافقت عليها أو رفضتها في حال قدمته.

ويفرض المسؤولون الأميركيون ضوابط عادة على الصادرات لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وكشفت خطوة مماثلة أُعلن عنها العام الماضي تصعيدا كبيرا في الحملة الأميركية على القدرات التكنولوجية للصين، لكن لم يتضح بعد المخاطر التي تشكلها الصادرات إلى الشرق الأوسط.

ويصل كثير من القيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا للصين إلى حد المنع التام لجميع التراخيص.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شلل في قطاع المواصلات بالخرطوم بسبب الحرب وغلاء البنزين شلل في قطاع المواصلات بالخرطوم بسبب الحرب وغلاء البنزين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط