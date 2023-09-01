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صوامع الحبوب في ميناء أوديسا الأوكراني (رويترز)
صوامع الحبوب في ميناء أوديسا الأوكراني (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

"المركزي" الأوكراني: عجز الحساب الجاري مليارا دولار حتى نهاية يوليو

أرجعه إلى العجز المتزايد في تجارة السلع والخدمات وانخفاض مستوى المنح

كييف - رويترز
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قال البنك المركزي الأوكراني يوم الخميس إن الحساب الجاري سجل عجزا بلغ ملياري دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2023.

وجاء في بيان للبنك أن أوكرانيا حققت فائضا في الحساب الجاري 4.3 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز من العام الماضي.

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وقال البنك المركزي إن عجز الحساب الجاري بلغ 777 مليون دولار في يوليو/تموز بعد فائض 1.4 مليار دولار في الشهر نفسه من 2022.

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وقال بيان البنك إن العجز المتزايد في تجارة السلع والخدمات وانخفاض مستوى المنح الواردة من شركاء أوكرانيا الدوليين كانا من الأسباب الرئيسية للعجز.

وانخفضت صادرات السلع 17.1% بينما زادت الواردات 10.2% الشهر الماضي.

وشهدت أوكرانيا، وهي مصدر رئيسي للحبوب والمعادن، انخفاضا حادا في صادراتها منذ الغزو الروسي وحصار موانئها على البحر الأسود.

ودفعت الحرب أيضا الشركات الأوكرانية بإعادة توجيه وارداتها بعيدا عن روسيا. وقال البنك المركزي إن الجزء الأكبر من الواردات جاء من آسيا والاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز.

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