"المركزي" الروسي يعلن دخول الروبل الرقمي حيز التطبيق

أعلنت النائبة الأولى لرئيسة البنك المركزي الروسي، أولغا سكوروبوغاتوفا، أن 13 بنكا روسيا بدأت تنفيذ عمليات بالروبل الرقمي.

وقالت سكوروبوغاتوفا للصحافيين: "تلك البنوك الـ 13 بدأت بالفعل في تقديم خدمة لعملائها لفتح محفظة بالروبل الرقمي وإجراء العمليات، لقد أجرينا بالفعل آلاف العمليات والتحويلات، ولدينا بالفعل عمليات دفع في مؤسسات التجارة والخدمات بالروبل الرقمي".

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وفي وقت سابق، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن إطلاق الروبل الرقمي وإنشاء منصة إلكترونية بهذا الشأن، ونُشرت الوثيقة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

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ويشير المرسوم إلى أن الأمر يتعلق بإطلاق شكل إضافي للعملة الوطنية الروسية، والذي سيتم إصداره إلى جانب شكليها الحاليين، ويصبح للروبل الروسي ثلاثة أشكال: نقدي، وغير نقدي، ورقمي.