التضخم يواصل ارتفاعه في باكستان رغم الاتفاق مع صندوق النقد
بسبب انهيار الروبية وفشل الحكومة في كبح ارتفاع الأسعار
سجل معدّل التضخم في باكستان 27,4% على أساس سنوي في أغسطس، وفقا للبيانات الحكومية، بسبب انهيار الروبية وفشل الحكومة في كبح ارتفاع الأسعار المنسوب إلى خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي.
وكانت باكستان على وشك التخلف عن السداد هذا الصيف، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ، لكنّه يُجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات من شأنها تخفيف تكاليف المعيشة.
ومنذ ذلك الحين، تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 300 روبية، في حين رفعت إسلام أباد أسعار البنزين والكهرباء، ما أدى إلى استياء واسع النطاق، وفق وكالة "فرانس برس".
ارتفعت الأسعار بنسبة 1.7% على أساس شهري في أغسطس، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة الجمعة، وبلغ معدل التضخم هذا الشهر أقل بنقطة واحدة فقط من يوليو، مما يبعث على الارتياح.
وفي أغسطس، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 8% مقارنة بشهر يوليو، في حين ارتفعت تكلفة المياه في المناطق الحضرية بأكثر من 11% وارتفعت أسعار الطماطم بنسبة 82%.
وأغلقت المحال التجارية السبت على نطاق واسع في المدن الكبرى، مثل كراتشي ولاهور وبيشاور، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار الذي أثار استياء شعبياً مع اقتراب الانتخابات العامة.
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