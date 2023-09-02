اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أثناء وضع حجر الأساس
اقتصاد العراق

العراق يضع حجر الأساس لمشروع ربط السكك الحديدية مع إيران

الانتهاء من المشروع خلال العامين المقبلين

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم السبت، عن وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي مع إيران بمحافظة البصرة في جنوب العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وضع حجر الأساس لمشروع خط السكك الحديدية، الذي يربط بين مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية.

مادة اعلانية

وقال السوداني: "العلاقة بين العراق وإيران استراتيجية، ونعمل على مشروع المدينة الصناعية الحدودية وطرق النقل المشتركة بين البلدين".

صادرات العراق من النفط ترتفع إلى 8.8 مليار دولار في أغسطس طاقة اقتصاد العراق صادرات العراق من النفط ترتفع إلى 8.8 مليار دولار في أغسطس

وتابع: "طريق التنمية سيوفر فرصاً كبيرةً للتحولات التنموية بعد اكتمال ميناءِ الفاو والمدينة الصناعية الملحقة به، وسيشكل مساراً جديداً من بين مسارات النقل في المنطقة".

وأشار إلى أن السكك الحديد مازالت تعدُّ الوسيلةَ الأعلى ي جدواها الاقتصادية، والأرخص في النقل، والأكثر أمناً.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن محمد مخبر نائب الرئيس الإيراني الذي حضر مراسم وضع حجر الأساس، قوله: "إنه يتوقع الانتهاء من المشروع خلال العامين المقبلين "على أبعد تقدير".

وقال مخبر: "هذا المشروع يعتبر مشروعا استراتيجيا لكل من إيران والعراق ويؤدي إلى تطور في منطقة غرب آسيا لأنه سيكمل الطرق الدولية في مجال النقل والشحن".

وفي وقت سابق، ذكرت الحكومة العراقية أن المشروع يخدم حركة نقل المسافرين والزائرين بين العراق وإيران، كما سيسهم "بشكل فعال في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مخاوف من كارثة جديدة في باكستان مع استمرار فيضان نهر "ستلج" مخاوف من كارثة جديدة في باكستان مع استمرار فيضان نهر "ستلج"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط