العراق يضع حجر الأساس لمشروع ربط السكك الحديدية مع إيران

أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم السبت، عن وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي مع إيران بمحافظة البصرة في جنوب العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وضع حجر الأساس لمشروع خط السكك الحديدية، الذي يربط بين مدينتي شلمجة الإيرانية والبصرة العراقية.

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وقال السوداني: "العلاقة بين العراق وإيران استراتيجية، ونعمل على مشروع المدينة الصناعية الحدودية وطرق النقل المشتركة بين البلدين".

وتابع: "طريق التنمية سيوفر فرصاً كبيرةً للتحولات التنموية بعد اكتمال ميناءِ الفاو والمدينة الصناعية الملحقة به، وسيشكل مساراً جديداً من بين مسارات النقل في المنطقة".

وأشار إلى أن السكك الحديد مازالت تعدُّ الوسيلةَ الأعلى ي جدواها الاقتصادية، والأرخص في النقل، والأكثر أمناً.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن محمد مخبر نائب الرئيس الإيراني الذي حضر مراسم وضع حجر الأساس، قوله: "إنه يتوقع الانتهاء من المشروع خلال العامين المقبلين "على أبعد تقدير".

وقال مخبر: "هذا المشروع يعتبر مشروعا استراتيجيا لكل من إيران والعراق ويؤدي إلى تطور في منطقة غرب آسيا لأنه سيكمل الطرق الدولية في مجال النقل والشحن".

وفي وقت سابق، ذكرت الحكومة العراقية أن المشروع يخدم حركة نقل المسافرين والزائرين بين العراق وإيران، كما سيسهم "بشكل فعال في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق".