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الرئيس الصيني (أرشيفية من رويترز)
الرئيس الصيني شي جين بينغ
اقتصاد الصين

ثاني أكبر اقتصاد عالمي سيعزز الوصول إلى قطاع الخدمات وسط مخاوف ضعف الطلب

الرئيس الصيني: سنعزز التنمية المتكاملة للصناعات التحويلية المتطورة وقطاعات الخدمات الحديثة

بكين- رويترز
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، إن الصين ستعزز الوصول إلى سوقها في قطاع الخدمات مع تعزيز التجارة في القطاع عبر الحدود.

وأضاف شي في كلمة عبر الفيديو خلال معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في بكين، أن الصين ستركز على توسيع السوق المحلية وزيادة الواردات من الخدمات عالية الجودة وإصلاح نظام البيانات الأساسي في البلاد.

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وتتزامن هذه التصريحات مع تراجع في نشاط التجارة الصينية في الأشهر الماضية، إذ يهدد ضعف الطلب آفاق التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مما دفع كبار القيادات إلى طرح المزيد من الدعم في السياسة.

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وقال شي إن الصين ستعزز التنمية المتكاملة للصناعات التحويلية المتطورة وقطاعات الخدمات الحديثة.

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