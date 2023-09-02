اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أميركا اقتصاد
علم أميركا
اقتصاد أميركا

"موديز" ترفع توقعات نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.9% في 2023

أسعار الفائدة المرتفعة ستكون بمثابة مكبح للاقتصاد في 2024

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2023، لكنها خفضت تقديراتها للصين في العام المقبل، قائلة إنه في الوقت الذي يتراجع فيه خطر الركود في الولايات المتحدة، فإن التحديات التي تواجهها الصين تتصاعد.

وقالت "موديز" في تقرير لها: "لقد رفعنا توقعاتنا لنمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 1.9% في عام 2023 من 1.1% في توقعاتنا لشهر مايو".

مادة اعلانية

وأبقت الوكالة على توقعاتها للنمو لعام 2024 عند 1%، قائلة إن أسعار الفائدة المرتفعة ستكون بمثابة مكبح للاقتصاد، وفق "رويترز".

أميركا.. انخفاض عائدات السندات لأجل عامين بعد تباطؤ النمو الاقتصادي  أسواق المال وول ستريت أميركا.. انخفاض عائدات السندات لأجل عامين بعد تباطؤ النمو الاقتصادي 

وقالت "موديز": "نعتقد أنه سيكون من الصعب على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تحقيق انخفاض مستدام في التضخم إلى هدفه البالغ 2% إذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية".

وذكر التقرير في المقابل أن الصين تواجه "تحديات نمو كبيرة" ناجمة عن ضعف ثقة الشركات والمستهلكين وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي واستمرار مشكلات القطاع العقاري والأعمار الكبيرة للعمالة.

وأبقت وكالة "موديز" على توقعاتها للنمو لهذا العام عند 5% لكنها خفضت توقعاتها لعام 2024 إلى 4% من 4.5% سابقا. وتصنف الوكالة الصين عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي أقل بأربع درجات من أعلى درجة "AAA" في الولايات المتحدة.

وقالت "موديز" في تقريرها "تشير البيانات الواردة من الصين إلى أن التعافي الاقتصادي من سياسة القضاء على "كوفيد-19"، والتي استمر تطبيقها لفترة طويلة، لا يزال ضعيفا إذ يبدو أن التعافي الذي صاحب إعادة الفتح في مارس وأبريل ومايو يتباطأ".

وأضافت: "نعتقد أن انخفاض ثقة المستهلكين يعوق إنفاق الأسر، وأن عدم اليقين الاقتصادي والسياسي سيواصل تأثيره على قرارات الشركات".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مخاوف من كارثة جديدة في باكستان مع استمرار فيضان نهر "ستلج" مخاوف من كارثة جديدة في باكستان مع استمرار فيضان نهر "ستلج"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط