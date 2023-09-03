أسعار الأرز تقترب من أعلى مستوياتها في 15 عاماً
مخاوف من اتجاه تايلاند وفيتنام لتقييد الصادرات
قفزت أسعار الأرز في آسيا لتقترب من أعلى مستوياتها منذ نحو 15 عاما، فى ظل مواصلة الهند تشديد القيود على صادراتها من الأرز للحفاظ على أمنها الغذائي.
وتزداد المخاوف حاليا من قيام تايلاند وفيتنام باتباع سياسة مماثلة للهند وفرض حملة تشديد على صادراتهما من الأرز، ما قد يرفع الأسعار العالمية للأرز لتتجاوز 1000 دولار للطن، بحسب دراسة لجامعة هارفرد، علما أن السعر القياسي حاليا يقف عند 646 دولارا للطن.
وقبل أيام تراجعت أسعار أسهم شركات تصدير الأرز الهندية بعد فرض الحكومة مزيدا من القيود على التصدير للحد من ارتفاع أسعاره في السوق، مع توقعات بأن يؤدي حظر تصدير الأرز في الهند إلى أزمة غذاء عالمية، وأن يؤثر حظرها تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي على الملايين حول العالم، لأنها تعتبر أكبر مصدر للأرز في العالم، وتبلغ حصتها في تجارة الأرز العالمية 40%.
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