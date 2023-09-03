تعيين فهد الجارالله وزيرا للمالية في الكويت

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ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في الكويت يوم الأحد أن مرسوما صدر بتعيين فهد الجارالله وزيرا للمالية.
كما أضاف المرسوم أن عادل علي إبراهيم المانع تم تعيينه وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
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كان وزير المالية السابق مناف الهاجري قد استقال من منصبه في يوليو/تموز الماضي وحل محله بالوكالة وزير النفط سعد البراك.
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