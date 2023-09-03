هوليوود تلغي 17 ألف وظيفة في أغسطس مع استمرار الإضرابات

تتعرض العمالة في هوليوود لضغوط قوية مع استمرار الإضرابات من قبل قطاعي الممثلين والكتاب.

وقال مكتب إحصاءات العمل الأميركي، في نهاية الأسبوع الماضي، إن قطاعات السينما والتلفزيون والموسيقى ألغت 17 ألف وظيفة في أغسطس "مما يعكس تداعيات الإضراب".

مادة اعلانية

في المقابل، أضاف الاقتصاد الأميركي 187 ألف وظيفة خلال الشهر، مدفوعًا بالنمو في قطاعات الرعاية الصحية والترفيه والبناء. وقد تجاوزت توقعات الوظائف البالغة 170 ألف وظيفة، وفقًا لمؤشر داو جونز.

ويسلط فقدان الوظائف في صناعات الصور المتحركة والتسجيل الصوتي الضوء على أحد آثار إضرابات رابطة الكتاب الأميركية والاتحاد الأميركي لفناني التلفزيون والراديو، التي بدأت في مايو ومنتصف يوليو على التوالي. في الأشهر التي تلت ذلك، أوقفت العديد من الأفلام والعروض البارزة أو أنهت الإنتاج مبكرًا.

كان للتوقف الضخم عن العمل في هوليوود أيضًا تأثير واسع النطاق على قطاعات أخرى مثل الضيافة والعقارات، مما كلف اقتصاد كاليفورنيا الإجمالي ما يقدر بنحو 3 مليارات دولار حتى الآن. يتفاوض الكتاب والممثلون في هوليوود مع الاستوديوهات القديمة للحصول على أجور أفضل، حيث يؤثر البث المباشر وتهديد الذكاء الاصطناعي على تعويضاتهم.

وفي الشهر الماضي، قال اتحاد الكتاب إنه تلقى اقتراحًا جديدًا من تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون، الهيئة التي تمثل الاستوديوهات الكبرى مثل "نتفليكس" و"ديزني" و"أمازون"، لاستئناف المحادثات.