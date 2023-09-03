"هدف": رفع الحد الأدنى للأجور لدعم التوظيف في السعودية لـ4 آلاف ريالا

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في السعودية، رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها عبر برنامج دعم التوظيف المُقدم للقطاع الخاص؛ ليكون 4 آلاف بدلا من 3200 ريال.

وقال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، تركي الجعويني، في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر": "انطلاقاً من إستراتيجية الصندوق لتعزيز استدامة أبناء وبنات الوطن في سوق العمل واستمرارا لدعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال؛ أطلقنا تحديثات جديدة بضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المُقدم للقطاع الخاص؛ ومن ذلك رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها ليكون 4 آلاف بدلا من 3200 ريال".

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وشملت التحديثات الجديدة ضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المُقدم لمنشآت القطاع الخاص في المملكة.

انطلاقاً من إستراتيجية الصندوق لتعزيز استدامة أبناء وبنات الوطن في #سوق_العمل واستمرارا لدعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال؛ أطلقنا تحديثات جديدة بضوابط التقديم على منتج #دعم_التوظيف المُقدم للقطاع الخاص؛ ومن ذلك رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها ليكون 4 آلاف بدلا من 3200 ريال. pic.twitter.com/Rh0QCcmxet — تركي الجعويني (@taljawini) September 2, 2023

كما تضمنت التحديثات إلغاء شرط فترة السماح بتقديم طلب الدعم في منتج دعم التوظيف خلال أول 120 يوماً من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية والسماح للمنشأة برفع طلب الدعم بعد مضيّ 90 يوماً من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية (بعد انتهاء فترة التجربة) وتحمل المنشأة كامل أجر الموظف خلال أول 3 أشهر من تعيينه (أول 90 يوماً من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية)، على أن تكون فترة التقديم على منتج دعم التوظيف من اليوم 91 إلى اليوم 180 من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.

وكشف الصندوق أنه لن يتمكن من قبول طلبات الدعم بعد مضي 180 يوماً من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.

وأكد أن التحديثات في الضوابط تنطبق على طلبات الدعم الجديدة لمنتج دعم التوظيف ابتداءً من تاريخ 5 سبتمبر 2023م، في حين يستمر صرف الدعم للمستفيدين المدعومين حالياً حسب الضوابط السابقة.