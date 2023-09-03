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ميتافيرس
ميتافيرس
اقتصاد الإمارات

28 % نمو سنوي متوقع لتقنيات "الميتافيرس" في الإمارات

خلال السنوات الخمس المقبلة

دبي - العربية.نت
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توقع تقرير صادر حديثاً أن تنمو سوق "الميتافيرس" في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 28% خلال الفترة من 2023 - 2028، خاصة أنها تمتلك بنية تحتية رقمية قوية، وتسجل السوق واحدة من أعلى نسب انتشار الإنترنت في العالم.

وأكد التقرير، الصادر عن مؤسسة "MarkNtel Advisors" للبحوث والدراسات، أن الإمارات تتمتع بإطار تنظيمي جاذب للشركات الناشئة والتقنيات الحديثة، مما يوفر الفرص لتوسيع سوق "الميتافيرس".

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وأشار التقرير إلى أن صناعة الألعاب تحظى بجمهور كبير ومتزايد، مهتم بالتجارب التفاعلية الغامرة التي تتيح لهم التواصل مع الآخرين واستكشاف بيئات افتراضية جديدة، وفق صحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وأشار التقرير إلى أن حكومة أبوظبي أطلقت في عام 2022 منصة "AD Gaming" لتحويل الإمارة إلى مركز للألعاب والرياضات الإلكترونية، وخلال العام نفسه نظمت حكومة دبي مهرجان دبي للرياضات الإلكترونية الذي جمع اللاعبين ومحترفي الصناعة والمشجعين للاحتفال بأحدث الاتجاهات والتطورات في مجال الألعاب.

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