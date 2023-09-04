اقتصاد الصين
الصين تواصل إطلاق المزيد من المبادرات لدعم الاقتصاد ومساعدة الشركات الخاصة
قررت إنشاء مكتب جديد لتحسين تنافسية الشركات على المستوى العالمي
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أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، عن إنشاء مكتب جديد لمساعدة الشركات الخاصة، في أحدث خطوة اتخذتها الحكومة لإحياء الثقة في القطاع الخاص وتعزيز النمو.
ويركز مكتب تنمية الاقتصاد الخاص على متابعة وتحليل الأوضاع التي تواجه القطاع الخاص، إلى جانب تنسيق وصياغة السياسات وتحسين تنافسية الشركات على المستوى العالمي.
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وقد تراجعت الثقة في القطاع الخاص بشكل كبير بعد عامين من الإجراءات التنظيمية والضوابط خلال جائحة كورونا، علما أن القطاع الخاص مسؤول عن نصف استثمارات الأصول الثابتة في البلاد.
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