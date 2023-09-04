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التضخم في فرنسا (تعبيرية - iStock)
التضخم في فرنسا (تعبيرية - iStock)
تضخم

توقعات بتراجع مستويات التضخم في فرنسا مطلع 2024 بعد تطبيق خطة حكومية

رئيس كارفور: تضخم أسعار الأغذية في فرنسا سيهبط "بشدة" على الأرجح في يناير

باريس - رويترز
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قال ألكسندر بومبار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمتاجر "كارفور" للبيع بالتجزئة يوم الأحد إن تضخم أسعار الأغذية في فرنسا من المرجح أن يتراجع بشدة بداية من يناير كانون الثاني.

وأردف بومبار في حديثه لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية الفرنسية" بدءا من يناير، ينبغي أن نشهد تراجع مستوى التضخم إلى حد بعيد".

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وذكر بومبار أنه يتوقع انخفاض تضخم أسعار الأغذية إلى أقل من 10% بكثير ليقترب من 5%. وأظهرت بيانات أغسطس/آب الصادرة يوم الخميس أن تضخم أسعار الأغذية ما يزال عند 11.1% على الرغم من نزوله لخامس شهر من ذروة بلغها في وقت سابق هذا العام.

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وحذر بومبار من أن ارتفاع الأسعار يجبر المستهلكين على تقليل السلع الأساسية بصورة كبيرة.

وتوقع أن يظل تضخم أسعار الأغذية في الأعوام المقبلة أكثر ارتفاعا من مستويات مسجلة في العقود المنصرمة بين صفر و1% بسبب المناخ وعوامل جيوسياسية.

وأضاف "أعتقد أن زمن تضخم أسعار الأغذية الصفري قد ولّى".

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