هذا الفيلم يتصدر شباك التذاكر .. و"باربي" و"أوبنهايمر" يحققان أرقاما قياسية جديدة

تصدر الجزء الثالث من سلسلة إيكواليزر للنجم دينزل واشنطن شباك التذاكر بأميركا الشمالية في نهاية هذا الأسبوع محققا 34.5 مليون دولار وفقا لتقديرات شركات التوزيع يوم الأحد. بحلول نهاية عطلة يوم الاثنين، تتوقع سوني أن يرتفع إجمالي الإيرادات إلى 42 مليون دولار.

يشير عيد العمال إلى نهاية موسم أفلام الصيف في هوليوود، والذي ستتجاوز مبيعات التذاكر فيه 4 مليارات دولار لأول مرة منذ جائحة كورونا، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى فيلمي "باربي" و"أوبنهايمر"، اللذين لا يزالان يسجلان أرقامًا قياسية حتى بعد سبعة أسابيع في دور العرض.

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في نهاية هذا الأسبوع، أصبح فيلم باربي للمخرجة فريتا غيرويغ رسميًا أكبر فيلم لعام 2023 بإيرادات تجاوزت 1.36 مليار دولار عالميًا، متجاوزًا فيلم "ذا سوبر ماريو بروس موفي" بينما تجاوز فيلم "أوبنهايمر"، للمخرج كريستوفر نولان 850 مليون دولار عالميًا ليصبح الفيلم رقم 3 على مستوى العالم وثالث أعلى إيراد لفيلم من إخراج نولان، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وصل فيلم إيكواليزر 3 في وقت عصيب بالنسبة لهوليوود، حيث يدخل الممثلون أسبوع سابع من الإضراب للحصول على عقود عادلة مع شركات الترفيه الكبرى ودور السينما، ويستعدون لموسم خريف مستنفد إلى حد ما نتيجة لذلك.

افتتحت شركة سوني فيلم إيكواليزر 3 الحاصل على تصنيف أر للكبار في أكثر من 3900 شاشة عرض في أميركا الشمالية، بما في ذلك شاشات "أي ماكس" والشاشات ذات التنسيق الكبير المتميزة، حيث تم افتتاحه تماشيًا مع الفيلمين السابقين اللذين حققا أكثر من 190 مليون دولار عالميًا.

في الخارج، حقق الفيلم الجديد 26.1 مليون دولار، وساهم في ظهوره لأول مرة عالميًا بقيمة 60.6 مليون دولار.

في المركز الثاني، أضاف فيلم "باربي" 10.6 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة وكندا، ليصل إجمالي دخله المحلي إلى 609.5 مليون دولار.

فيلم شركة وارنر بروس الآخر "بلو بيتل" أضاف 7.3 مليون دولار ليحتل المركز الثالث من بين العروض الرئيسية الأخرى.

حقق فيلم دي 56.6 مليون دولار في ثلاث عطلات نهاية الأسبوع في أميركا الشمالية.

جاء في المركز الرابع فيلم شركة سوني "غران توريزمو: بيزد أون ا ترو ستوري"، والذي حقق 6.6 مليون دولار حتى يوم الأحد، بانخفاض 62% عن عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للمركز الأول، و8.5 مليون دولار بما في ذلك يوم الاثنين.

تراجع فيلم "أوبنهايمر" إلى المركز الخامس على قوائم الإيرادات المحلية بإيرادات تقدر بنحو 5.5 مليون دولار (7.4 مليون دولار بما في ذلك تقديرات يوم الاثنين) من 2543 دار عرض. بذلك يصل إجمالي الإيراد المحلي إلى 310.3 مليون دولار وإيراداته العالمية إلى 851 مليون دولار.

افتتح فيلم شركة يونيفرسال في الصين يوم الأربعاء، حيث تم عرضه على 35 ألف شاشة، حيث تشير التقديرات إلى أنه حقق 30.3 مليون دولار في أيامه الخمسة الأولى. جزء كبير من ذلك (9.3 مليون دولار حتى يوم الأحد) جاء من 736 شاشة أي ماكس.