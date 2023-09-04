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وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو (رويترز)
وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو (رويترز)
أميركا و الصين

واشنطن محذرة بكين: صبر الشركات الأميركية بدأ "ينفد"

أكدت أن الشركات تريد "بيئة يمكن التنبؤ بها وتكافؤا للفرص"

واشنطن - رويترز
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حذرت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو الصين يوم الأحد من أن صبر الشركات الأميركية بدأ "ينفد"، قائلة إن الشركات تريد "بيئة يمكن التنبؤ بها وتكافؤا للفرص".

وكانت الولايات المتحدة والصين أكبر شريكين تجاريين، لكن واشنطن تزيد من علاقاتها التجارية حاليا مع كندا والمكسيك، بينما تتجه بكين لتعزيز علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا.

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وقالت رايموندو لبرنامج (فيس ذا نيشن) "واجه الأمة" على شبكة سي.بي.إس "الصين تجعل الأمر أكثر صعوبة... لقد كنت واضحة للغاية مع الصين... بدأ صبر الشركات الأميركية ينفد".

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وأضافت "تحتاج (الشركات) إلى بيئة يمكن التنبؤ بها وتكافؤ للفرص وتستحق ذلك. نأمل أن تستجيب الصين لهذه الرسالة حتى نتمكن من إقامة علاقة تجارية مستقرة ومتنامية".

وذكرت أن الشركات الأميركية تواجه تحديات جديدة، من بينها فرض غرامات كبيرة وغير مبررة ومداهمة مقارها.

وأضافت رايموندو أنها أبلغت مسؤولين صينيين بأن بريدها الإلكتروني تعرض للاختراق قبل سفرها إلى الصين في أواخر أغسطس/آب.

وقالت لشبكة سي.إن.إن "لقد قالوا إنهم لم يكونوا على علم بالأمر وأشاروا إلى أنه لم يكن مقصودا... لكنني أعتقد أنه كان من المهم أن أناقش الأمر وأخبرهم أنه من الصعب بناء الثقة عندما يكون لديك تصرفات كهذه".

وذكرت في حوارها مع برنامج واجه الأمة "أعتقد أنه ليس هناك شك في أن (الاقتصاد الصيني) يتباطأ. ومن المؤكد أنهم يواجهون تحديات حقيقية وجادة في قطاع العقارات".

وأضافت أن الاقتصاد الصيني كان أداؤه أفضل عندما كان أكثر شفافية وأكثر توجها نحو السوق.

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