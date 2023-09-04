وزيرة التجارة: الولايات المتحدة لا تنوي التخلي عن الاستثمارات الصينية

رأت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو أن على بلادها الالتزام بالتطبيق العملي لعلاقاتها مع الصين وعدم التخلي عن جميع الاستثمارات الصينية.

وقالت الوزيرة عبر قناة "سي بي إس" التلفزيونية، بعد رحلتها إلى الصين، ردا على طلب التعليق على مقترحات بعض أعضاء الحزب الجمهوري بحظر الشركات الصينية من الاستثمار في الولايات المتحدة، وعما إذا كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدعم مثل هذا النهج: "علينا أن نكون حذرين للغاية، وأن ندرس كل استثمار ونقرر ما إذا كان يضر بأمننا القومي أم لا".

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وأضافت، "ليست كل الاستثمارات من الصين إلى أميركا تضر بالأمن القومي، لكن الكثير منها يضر. من الضروري تحليل كل حالة على حدة، والنظر إلى الحقائق"، والاتسام بالواقعية والعملية، وفقا لها.

وأكدت أنه حان الوقت لتكون واشنطن عملية وجادة بشأن كل جانب من جوانب العلاقات.

وأضافت رايموندو أن الولايات المتحدة تتوقع من الصين اتخاذ إجراءات ملموسة لتطوير الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال رحلتها.