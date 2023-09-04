وزير الاستثمار السعودي: إيطاليا ستكون شريكاً طويل المدى في قطاعي الطاقة والاستدامة

قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، اليوم الاثنين، إن إيطاليا ستكون شريكاً طويل المدى للمملكة في قطاعي الطاقة والاستدامة.

وانطلق منتدى الاستثمار السعودي - الإيطالي اليوم الاثنين في مدينة ميلان الإيطالية.

مادة اعلانية

ووقعت الدولتان مذكرة تفاهم اليوم الاثنين، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما والاستثمارات ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأوضح الفالح أن المملكة تطلق استثمارا في المواد الخام المهمة وتخطط لتعزيز الجهود مع إيطاليا.

وأضاف أن السعودية تطور واحدا من أكبر مشروعات الهيدروجين العالمية في مدينة "نيوم".

ولفت الفالح إلى أن إيطاليا ستكون شريكا طويل المدى في قطاعي الطاقة والاستدامة.

وتستهدف الاتفاقية التركيز مبدئيا على مشروعات التطوير في قطاع الطاقة.

وتسعى رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، منذ توليها منصبها في أكتوبر/ تشرين الأول، إلى إقامة علاقات أوثق مع دول الخليج.

وتستمر مذكرة التفاهم التي اطّلعت عليها "رويترز" لمدة عامين يتم تجديدها تلقائيا لمدة 24 شهرا أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بنيته رفض التجديد قبل ستة أشهر من موعد انتهائها.

وترى إيطاليا في عهد ميلوني أنها تلعب دورا متزايدا في ربط الاتحاد الأوروبي بموردي الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع خفض الاتحاد الأوروبي إمداداته من روسيا.

وفي ذات الفعالية بميلانو، اتفقت شركتا "إيني" الإيطالية للطاقة و"أكوا باور" السعودية على تطوير مشروع للهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبالإضافة لذلك، تسعى إيطاليا إلى جذب صناديق الثروة السيادية في الخليج للاستثمار في صندوق جديد لتوفير الموارد للشركات العاملة في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية وتعزيز المشتريات وإعادة استخدام المواد الخام الحيوية.

وقال وزير الصناعة الإيطالي أدولفو أورسو في الفعالية إن روما يمكن أن تعين مفوضين خاصين لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للمساعدة في تطبيق برامج استثمار أجنبي في إيطاليا بقيمة لا تقل عن مليار يورو (1.1 مليار دولار).