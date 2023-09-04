"جيه بي مورغان" يرفع توقعاته للتضخم في تركيا إلى 65% بنهاية العام

رفع بنك جيه.بي مورغان توقعاته للتضخم في تركيا بنهاية العام إلى 65% من 62% بعد أن جاءت بيانات التضخم لشهر أغسطس أعلى من المتوقع.

كما توقع البنك أن يصل المعدل السنوي للتضخم إلى الذروة عند 73% في مايو/ أيار 2024.

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وقال البنك أيضا إنه يرى مخاطر تهدد برفع توقعاته لسعر الفائدة في تركيا لعام 2023 بأكمله، والتي يبقى عليها عند 35%، فيما توقع ارتفاعها بنهاية العام المقبل إلى 45% بدلا من تقديرات سابقة تبلغ 40%.

وقال فاتح أكجيليك من بنك جيه.بي مورغان في مذكرة للعملاء "مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس يشير إلى عملية طويلة الأمد لخفض التضخم".

وأضاف "بما أننا نتوقع استمرار التضخم، فإننا نتوقع مزيدا من التشديد النقدي لمعالجة الضغوط التضخمية بعد الانتخابات المحلية في مارس 2024".

وأظهرت بيانات رسمية في وقت سابق اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى مستوى أعلى من المتوقع عند 58.94% في أغسطس/ آب، ليزيد لثاني شهر بعد انخفاض حاد في الليرة وزيادات ضريبية في الآونة الأخيرة.