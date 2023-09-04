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"ساما": نمو ودائع المحافظ الإلكترونية بالسعودية إلى 70 مليار ريال في 2022

2.8 مليار ريال إيرادات شركات التقنية المالية في السعودية

دبي - العربية.نت
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كشف التقرير السنوي للتقنية المالية الصادر من البنك المركزي "ساما"، ارتفاع قيمة الودائع في المحافظ الإلكترونية من 4.3 مليون ريال في 2018 إلى 70 مليار ريال العام الماضي.

وذكر التقرير أن أصول شركات التقنية المالية في المملكة ارتفع إلى 6.8 مليار ريال بنهاية العام الماضي مقارنة مع 600 مليون ريال في العام 2018.

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كما ارتفعت إيرادات شركات التقنية المالية إلى 2.8 مليار ريال بنهاية 2022 مقارنة مع 285 مليون ريال بنهاية 2018.

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جاءت هذه الارتفاعات بدعم من زيادة عدد شركات التقنية المالية الخاضعة لرقابة "ساما" إلى 89 شركة من 6 شركات فقط في 2018.

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