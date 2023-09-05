اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نيجيريا
علم نيجيريا
اقتصاد

أكثر مدن أفريقيا اكتظاظا بالسكان تبدأ تشغيل مترو أنفاق لتخفيف الازدحام المروري

تأخر العمل بنظام المترو بسبب عقبات مالية وإدارية منذ طرح الفكرة في 1983

لاغوس - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بدأ تشغيل مترو الأنفاق يوم الاثنين في مدينة لاغوس النيجيرية بعد طول انتظار، إذ تتطلع المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا إلى تخفيف الاختناق المروري في شوارعها.

وبعد أربعة عقود من اقتراح تشغيل مترو للأنفاق لأول مرة، دشنت المرحلة الأولى التي يبلغ طولها 13 كيلومترا وتربط البر الرئيسي للمدينة حيث يعيش معظم السكان بجزيرة لاغوس الأكثر ثراء، التي تضم مقار عدد من الشركات.

مادة اعلانية

وتأخر العمل بنظام المترو بسبب عقبات مالية وإدارية منذ أن طرحت الفكرة لأول مرة في 1983. وأقام مسؤولون في مدينة لاغوس حفل افتتاح رسميا للخدمة في ديسمبر/كانون الأول لكنها لم تنقل الركاب فعليا قبل يوم الاثنين.

عائدات السياحة في تونس تقفز إلى 4.7 مليار دينار حتى 20 أغسطس سياحة وسفر اقتصاد تونس عائدات السياحة في تونس تقفز إلى 4.7 مليار دينار حتى 20 أغسطس

وبمناسبة افتتاح الخدمة، انطلقت أولى رحلات المترو يوم وكان على متنها حاكم لاغوس باباجيد سانو أولو الذي أشار إلى وجود ترتيبات أمنية كافية لمنع تخريب البنية التحتية.

ويعاني سكان لاغوس البالغ عددهم أكثر من 20 مليون نسمة دائما من ازدحام مروري يجبر سائقي السيارات والركاب على قضاء ساعات على الطرق، ولكن من المتوقع أن تقلل الخدمة الجديدة أوقات السفر بصورة كبيرة.

وقال مسؤولون في لاغوس إن الرحلة التي كانت تستغرق في السابق أكثر من ساعتين لن تستغرق الآن سوى 15 دقيقة.

وأضافوا أن المرحلة الثانية من المترو من المتوقع أن يبدأ بناؤها هذا العام، وعند الانتهاء منها سيكون من الممكن نقل 500 ألف راكب يوميا بالمترو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقابلة خاصة مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مقابلة خاصة مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط