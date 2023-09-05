أكثر مدن أفريقيا اكتظاظا بالسكان تبدأ تشغيل مترو أنفاق لتخفيف الازدحام المروري

بدأ تشغيل مترو الأنفاق يوم الاثنين في مدينة لاغوس النيجيرية بعد طول انتظار، إذ تتطلع المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أفريقيا إلى تخفيف الاختناق المروري في شوارعها.

وبعد أربعة عقود من اقتراح تشغيل مترو للأنفاق لأول مرة، دشنت المرحلة الأولى التي يبلغ طولها 13 كيلومترا وتربط البر الرئيسي للمدينة حيث يعيش معظم السكان بجزيرة لاغوس الأكثر ثراء، التي تضم مقار عدد من الشركات.

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وتأخر العمل بنظام المترو بسبب عقبات مالية وإدارية منذ أن طرحت الفكرة لأول مرة في 1983. وأقام مسؤولون في مدينة لاغوس حفل افتتاح رسميا للخدمة في ديسمبر/كانون الأول لكنها لم تنقل الركاب فعليا قبل يوم الاثنين.

وبمناسبة افتتاح الخدمة، انطلقت أولى رحلات المترو يوم وكان على متنها حاكم لاغوس باباجيد سانو أولو الذي أشار إلى وجود ترتيبات أمنية كافية لمنع تخريب البنية التحتية.

ويعاني سكان لاغوس البالغ عددهم أكثر من 20 مليون نسمة دائما من ازدحام مروري يجبر سائقي السيارات والركاب على قضاء ساعات على الطرق، ولكن من المتوقع أن تقلل الخدمة الجديدة أوقات السفر بصورة كبيرة.

وقال مسؤولون في لاغوس إن الرحلة التي كانت تستغرق في السابق أكثر من ساعتين لن تستغرق الآن سوى 15 دقيقة.

وأضافوا أن المرحلة الثانية من المترو من المتوقع أن يبدأ بناؤها هذا العام، وعند الانتهاء منها سيكون من الممكن نقل 500 ألف راكب يوميا بالمترو.