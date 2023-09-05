اقتصاد مصر
القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش بوتيرة طفيفة خلال أغسطس
النشاط تقلص على مدى 33 شهراً متتالياً
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أظهر مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في البلاد واصل الانكماش بوتيرة طفيفة في أغسطس/آب، فيما تحسنت التوقعات للمستقبل بشكل طفيف.
وظل مؤشر مديري المشتريات عند 49.2 في أغسطس/آب دون تغيير عن يوليو/تموز، ولا يزال دون عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش.
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وتقلص النشاط 33 شهراً متتاليا، غير أن وتيرة الانكماش هي الأبطأ منذ أغسطس/آب 2021. وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 53.7 من 52.9 في يوليو/تموز.
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