القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش بوتيرة طفيفة خلال أغسطس

أظهر مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في البلاد واصل الانكماش بوتيرة طفيفة في أغسطس/آب، فيما تحسنت التوقعات للمستقبل بشكل طفيف.

وظل مؤشر مديري المشتريات عند 49.2 في أغسطس/آب دون تغيير عن يوليو/تموز، ولا يزال دون عتبة الخمسين الفاصلة بين النمو والانكماش.

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وتقلص النشاط 33 شهراً متتاليا، غير أن وتيرة الانكماش هي الأبطأ منذ أغسطس/آب 2021. وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 53.7 من 52.9 في يوليو/تموز.