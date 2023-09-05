تباطؤ النشاط التجاري لمنطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ 3 سنوات في أغسطس

انخفض النشاط التجاري في منطقة اليورو بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 3 سنوات في أغسطس، وفقًا للأرقام النهائية لمؤشر مديري المشتريات العالمي HCOB/S&P الصادرة اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدعم من قطاع الخدمات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 46.7، أي أقل من القراءة الأولية البالغة 47. ولا تزال تشير هذه الأرقام إلى انكماش لأنها أقل من 50 نقطة.

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وباستثناء فترة جائحة كوفيد-19، يعتبر هذا هو الانكماش الأكثر حدة منذ عام 2013.

وانكمشت صناعة الخدمات للمرة الأولى هذا العام، حيث وجد المسح أيضًا انخفاضًا حادًا في الطلبيات الجديدة و"شبه توقف" في نمو الوظائف.

وفي أحدث الأخبار الاقتصادية الأوروبية، أعلنت الشركات الألمانية عن انخفاض طفيف في توقعات الأسعار في أغسطس، وفقا لمسح أجراه معهد "إيفو".

وقال رئيس قسم التوقعات في "إيفو" تيمو ولمرشاوسر، بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية واطلعت عليه "العربية.نت"، إنه لم يكن هناك سوى تغير طفيف في توقعات التضخم المرتفعة داخل قطاع الضيافة وصناعة الأغذية والمشروبات وبين تجار التجزئة.

ووجد الاستطلاع "تطورات متعارضة" في قطاع التصنيع، حيث لا يزال صانعو السيارات يخططون لرفع الأسعار، بينما يعتزم منتجو الورق خفضها.

انخفض تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا بشكل طفيف إلى 6.4% في أغسطس على أساس متناسق مع الاتحاد الأوروبي، وفقًا للأرقام الأولية. انخفضت أسعار المنتجين في شهر يوليو للمرة الأولى منذ عامين ونصف، حيث انخفضت بنسبة 6% على أساس سنوي مع انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 19.3%.