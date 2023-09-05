مؤشر: تباطؤ نمو النشاط غير النفطي بالإمارات في أغسطس

أظهر مسح اليوم الثلاثاء، أن نمو أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات تراجع في أغسطس/آب إلى أبطأ وتيرة في 6 أشهر، لكن معنويات الشركات ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ ما قبل الجائحة.

فقد تباطأ مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية في الإمارات إلى قراءة عند 55 في أغسطس/آب من 56 في يوليو/تموز. وهذا أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط، غير أنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى الخمسين الذي يشير إلى نمو النشاط.

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وأشار المؤشر الفرعي للإنتاج إلى استمرار النمو القوي للنشاط على الرغم من تباطؤه إلى 61.9 في أغسطس/آب من 62.8 في الشهر السابق وهو الأدنى منذ يناير/كانون الثاني.

وأظهر أحدث استطلاعات مؤشر مديري المشتريات أن معنويات الشركات مرتفعة مع وصول المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ مارس/آذار 2020، حسبما يشير المسح، إذ عززت آفاق النمو الاقتصادي القوية التفاؤل.