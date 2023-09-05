دولة عربية تواجه عجزاً بالموازنة يصل إلى 50%

قال معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا يوم الاثنين، إن عجز الموازنة يتراوح حاليا بين 40 إلى 50%، مشيرا إلى أن إيرادات الدولة تأثرت بشدة جراء استهداف جماعة الحوثي لموانئ نفطية في جنوب وشرق البلاد أواخر العام الماضي.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمدينة عدن "حجم الإنفاق في النصف الأول من العام 1.1 تريليون ريال (1.595 مليار دولار)، وتقريبا الآن 1.3 تريليون ريال، والإيرادات كانت في حدود 600 مليار ريال في النصف الأول".

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وأكد أن العجز في الموازنة العامة للدولة وصل تقريبا إلى ما بين 40 إلى 50%، في قفزة كبيرة من 20% السنة الماضية.

وقال "ومع ذلك تعمل الحكومة بكل جهد للحفاظ على وضع الخدمات والعملة في ظل الحرب الاقتصادية".

وقال متعاملون في سوق الصرف بعدن إن سعر الدولار وصل يوم الإثنين إلى 1450 ريالا، من 1300 بداية الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، قال عبد الملك إن إيرادات اليمن تأثرت بشدة بهجمات جماعة الحوثي على موانئ النفط.

وأضاف "طوال العام ومنذ الهجمات على موانئ تصدير النفط الخام الذي يشكل 60% من الإيرادات، لم يحصل أي إصدار نقدي جديد، واعتمدت الحكومة على الإصلاحات لتعزيز الإيرادات ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي".

وتقول الحكومة اليمنية إن اقتصاد اليمن تكبد خسائر بنحو 1.5 مليار دولار خلال 11 شهرا من استهداف جماعة الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام.