اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الفائدة

"الاحتياط الفيدرالي الأسترالي" يثبت سعر الفائدة عند 4.1%

للشهر الثالث على التوالي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أبقى مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي "البنك المركزي الأسترالي" سعر الفائدة الرسمي ثابتًا دون تغيير عند 4.1% ،للشهر الثالث على التوالي.

وأكد حاكم مصرف الاحتياط الدكتور فيليب لوي بعد اجتماع مجلس إدارة المصرف الشهري اليوم أن مجلس إدارة مصرف الاحتياط ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة وفق "واس".

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقابلة خاصة مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي مقابلة خاصة مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط