"الاحتياط الفيدرالي الأسترالي" يثبت سعر الفائدة عند 4.1%

أبقى مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي "البنك المركزي الأسترالي" سعر الفائدة الرسمي ثابتًا دون تغيير عند 4.1% ،للشهر الثالث على التوالي.

وأكد حاكم مصرف الاحتياط الدكتور فيليب لوي بعد اجتماع مجلس إدارة المصرف الشهري اليوم أن مجلس إدارة مصرف الاحتياط ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة وفق "واس".

مادة اعلانية