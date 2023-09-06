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سنابل قمح في حقل بأوكرانيا يوم 18 يوليو 2023 رويترز
سنابل قمح في حقل بأوكرانيا - رويترز
روسيا و أوكرانيا

أوكرانيا تتوقع زيادة المساحة المزروعة بالقمح الشتوي في 2024 لهذا المستوى

وزارة الزراعة تؤكد أن المزارعين بدأوا بالفعل في زراعة القمح الشتوي

كييف - رويترز
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قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، يوم الثلاثاء، إن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح الشتوي لعام 2024 من المرجح أن تزيد إلى 4.3 مليون هكتار من 4.1 مليون هكتار في 2023.

وأضافت الوزارة في بيان أن المزارعين بدأوا بالفعل في زراعة القمح الشتوي.

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وأوكرانيا هي منتج تقليدي للقمح الشتوي الذي يمثل 95% على الأقل من إجمالي إنتاج القمح.

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وذكرت الوزارة أيضا أن المزارعين قد يزرعون 683900 هكتار من الشعير الشتوي، و1.19 مليون هكتار من اللفت الشتوي.

وأوكرانيا منتج حبوب رئيسي لكن انهيار اتفاق سمح بالتصدير الآمن لمنتجاتها عبر موانئها على البحر الأسود في يوليو/تموز أدى إلى تكهنات بأن المزارعين قد يزرعون كميات أقل من القمح نتيجة تقلص هوامش الربح بسبب طرق التصدير الأكثر تكلفة.

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