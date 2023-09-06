الأسهم العقارية الصينية ترتفع إلى أعلى مستوياتها في نحو 4 أسابيع

سجلت الأسهم العقارية الصينية أعلى مستوياتها في نحو 4 أسابيع مع زيادة الرهانات على قيام الحكومة بمزيد من الخطط التحفيزية لإنعاش القطاع.

وسجل سهم "سوناك تشاينا هولدينغ Sunac China Holdings ارتفاعا يصل إلى 73%، في حين قفز سهم تشاينا إيفر غراند China Evergrande بما يصل إلى 83%.

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وتعاني معظم الشركات العقارية الكبرى في الصين حاليا وفي مقدمتها " كانترى غادرن Country Garden" من أزمة مالية وتحذر بموجبها من التخلف عن سداد الديون، مع تراجع مبيعات المنازل للشهر الثالث على التوالي في أغسطس.

شهد سهم "كانتري غاردن" يوم الاثنين الماضي ارتفاعات قوية وصلت إلى 15%، ما يقلص التراجعات على السهم منذ بداية العام الحالي إلى 62%.

يأتي ذلك بعد أن حصلت "كانتري غاردن" وهي إحدى أكبر مجموعات التطوير العقاري في الصين على مهلة تخفف مؤقتا من ضغط ديونها الطائلة، مع موافقة دائنيها في اللحظة الأخيرة على إعادة جدولة استحقاق مترتب عليها، ما يسمح لها بتفادي التعثر المالي.

وعجزت شركة التطوير العقاري عن تسديد استحقاق في مطلع أغسطس بقيمة 22,5 مليون دولار من فوائد القروض.

وبعد تسجيل خسائر قياسية في النصف الأول، كان يترتب عليها أن تسدد سندات قروض بقيمة 3,9 مليار يوان (535 مليون دولار).

وكشفت وكالة "بلومبرغ" أن الدائنين وافقوا يوم الجمعة على تأجيل تاريخ الاستحقاق إلى عام 2026، خلال عملية تصويت تم تمديدها مرتين منذ الجمعة الماضي.