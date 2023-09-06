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التضخم في تونس (رويترز) اقتصاد مناسبة
التضخم في تونس (رويترز)
اقتصاد تونس

التضخم السنوي في تونس يرتفع إلى 9.3% خلال أغسطس

ارتفاعا من 9.1% في يوليو

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات المعهد الوطني التونسي للإحصاء يوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 9.3% في أغسطس من 9.1% في الشهر السابق.

وكان معدل التضخم في تونس قد شهد تراجعا في يوليو الماضي رغم الارتفاع الشهري للأسعار بنسبة 0.7%.

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وبلغ معدل التضخم في تونس أقصى مستوياته عند 10.4% في فبراير/شباط، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

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