اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مصنع سيارات في ألمانيا (رويترز)
مصنع سيارات في ألمانيا (رويترز)
اقتصاد

تراجع الطلبيات الصناعية لألمانيا أكثر من المتوقع في يوليو

انخفضت 11.7% عن الشهر السابق على أساس معدل موسمي

برلين - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا، اليوم الأربعاء، إن الطلبيات الصناعية انخفضت أكثر من المتوقع في يوليو/تموز، حيث انخفضت الطلبيات 11.7% عن الشهر السابق على أساس معدل موسمي.

وكان استطلاع أجرته "رويترز" لآراء محللين توقع انخفاضاً قدره 4%.

مادة اعلانية

وأظهرت بيانات نشرت في ألمانيا، الاثنين الماضي، تراجع صادرات البلاد بأقل من المتوقع في يوليو/تموز على أساس شهري وسط استمرار تباطؤ الطلب العالمي. وانخفضت صادرات ألمانيا في يوليو/تموز 0.9% على أساس شهري.

بريطانيا تعتمد لقاح "فايزر بيونتيك" المحدث لمكافحة متحور "كوفيد" الجديد شركات لقاح كورونا بريطانيا تعتمد لقاح "فايزر بيونتيك" المحدث لمكافحة متحور "كوفيد" الجديد

وسجل ميزان التجارة الخارجية فائضا 15.9 مليار يورو (17.15 مليار دولار) في يوليو/تموز، مقابل 18.7 مليار يورو في الشهر السابق. وزادت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي 0.5% على أساس شهري فيما تراجعت للدول غير الأعضاء بالتكتل 2.5%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنجح الصين في الوساطة لإنهاء أزمة النيجر؟ هل تنجح الصين في الوساطة لإنهاء أزمة النيجر؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط