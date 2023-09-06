اقتصاد
تراجع الطلبيات الصناعية لألمانيا أكثر من المتوقع في يوليو
انخفضت 11.7% عن الشهر السابق على أساس معدل موسمي
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قال مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا، اليوم الأربعاء، إن الطلبيات الصناعية انخفضت أكثر من المتوقع في يوليو/تموز، حيث انخفضت الطلبيات 11.7% عن الشهر السابق على أساس معدل موسمي.
وكان استطلاع أجرته "رويترز" لآراء محللين توقع انخفاضاً قدره 4%.
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وأظهرت بيانات نشرت في ألمانيا، الاثنين الماضي، تراجع صادرات البلاد بأقل من المتوقع في يوليو/تموز على أساس شهري وسط استمرار تباطؤ الطلب العالمي. وانخفضت صادرات ألمانيا في يوليو/تموز 0.9% على أساس شهري.
وسجل ميزان التجارة الخارجية فائضا 15.9 مليار يورو (17.15 مليار دولار) في يوليو/تموز، مقابل 18.7 مليار يورو في الشهر السابق. وزادت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي 0.5% على أساس شهري فيما تراجعت للدول غير الأعضاء بالتكتل 2.5%.
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