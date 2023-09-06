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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- فرانس برس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية- فرانس برس)
السعودية

ولي العهد يؤكد لبوتين حرص السعودية على بناء شراكات اقتصادية

وأكد على أهمية التعاون مع دول "بريكس"

دبي - العربية.نت
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استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات.

وبحث ولي العهد في اتصال هاتفي اليوم، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها قمة مجموعة دول بريكس التي عقدت مؤخراً وحرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية وتطلعها للتعاون مع دول "بريكس".

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كما جرى التأكيد على مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالمية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

الكرملين: بوتين وولي العهد السعودي يؤكدان أن خفض إمداد النفط يضمن استقرار السوق طاقة الكرملين: بوتين وولي العهد السعودي يؤكدان أن خفض إمداد النفط يضمن استقرار السوق

وأعلنت السعودية وروسيا أمس الثلاثاء تمديد تخفيض إمدادات النفط الطوعية حتى نهاية العام رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق وتوقعات المحللين بشح الإمدادات في الربع الرابع.

وستمدد روسيا قرارها بخفض صادراتها النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا، في حين ستمدد السعودية خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا.

وأمس، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023، وتم تمديده ليشمل شهري أغسطس وسبتمبر، لثلاثة شهور أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023.

وسيضع التخفيض إنتاج الخام في السعودية بالقرب من 9 ملايين برميل يوميا خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وستتم مراجعته على أساس شهري.

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