"المركزي" الكندي يثبت سعر الفائدة عند 5%

أبقى البنك المركزي الكندي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير عند 5%، وهو ما توافق مع توقعات المحللين.

وأعرب بنك كندا عن قلقه إزاء استمرار الضغوط التضخمية الأساسية، وأشار إلى أنه مستعد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر.

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وتوقع البنك ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على المدى القريب بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.

وأضاف أن الاقتصاد الكندي دخل مرحلة النمو الضعيف، وهو أمر ضروري لتخفيف ضغوط التضخم.