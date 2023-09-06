اقتصاد
"المركزي" الكندي يثبت سعر الفائدة عند 5%
الاقتصاد الكندي دخل مرحلة النمو الضعيف
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أبقى البنك المركزي الكندي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير عند 5%، وهو ما توافق مع توقعات المحللين.
وأعرب بنك كندا عن قلقه إزاء استمرار الضغوط التضخمية الأساسية، وأشار إلى أنه مستعد لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر.
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وتوقع البنك ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على المدى القريب بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.
وأضاف أن الاقتصاد الكندي دخل مرحلة النمو الضعيف، وهو أمر ضروري لتخفيف ضغوط التضخم.
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