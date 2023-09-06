صكوك
"موديز" تتوقع تراجع إصدار الصكوك عالميا بـ 15% هذا العام
ليتراوح بين 150و160 مليار دولار
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توقعت وكالة موديز أن يتراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة 15% إلى مستوى يتراوح بين 150 مليار دولار و 160 مليار دولار هذا العام بالمقارنة مع 178 مليار دولار في عام 2022.
وعزت الوكالة تراجع إصدارات الصكوك هذا العام إلى تراجع نشاط المصدرين السياديين الأساسيين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا.
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وذكرت أن النصف الأول من عام 2023، شهد تراجع إصدار الصكوك بنسبة 28% ليبلغ 66 مليار دولار، ما يعكس انخفاض الإصدارات في السعودية وإندونيسيا وتركيا .
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