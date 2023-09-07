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البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي
اقتصاد تركيا

احتياطيات تركيا الأجنبية ترتفع إلى 16.15 مليار دولار

زادت بنحو 430 مليون دولار بالأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر

إسطنبول - رويترز
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أظهرت بيانات اليوم الخميس أن صافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي التركي زادت بنحو 430 مليون دولار إلى 16.15 مليار دولار في الأسبوع المنتهي الأول من سبتمبر/أيلول.

وانخفضت الاحتياطيات إلى -5.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى منذ نشر البيانات في 2002، عندما سعت السلطات لتلبية الطلب على النقد الأجنبي واستقرار الليرة قبيل الانتخابات. وتتزايد الاحتياطيات منذ ذلك الحين.

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وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي في الأعوام القليلة الماضية بسبب تدخلات مكلفة في السوق وغيرها من الجهود لتهدئة الطلب. وتوقف البنك عن استخدام الاحتياطيات لدعم الليرة بعد انتخابات مايو/أيار.

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