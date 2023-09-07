الراجحي كابيتال تتوقع تحقيق ميزانية السعودية 56 مليار ريال فائضا في 2023

توقع تقرير لشركة "الراجحي كابيتال" تجاوز الميزانية السعودية الفائض المستهدف والبالغ 16 مليار ريال في 2023.

وأضاف التقرير أن الفائض قد يصل إلى 56 مليار ريال، بدعم من توزيعات أرباح "أرامكو" الإضافية المرتبطة بالأداء، والتي من شأنها جعل إيرادات الموازنة أقل حساسية نسبياً لأسعار النفط.

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وتوقع التقرير، أن تسجل الإيرادات النفطية للمملكة 749 مليار ريال في 2023، بدعم من توزيعات "أرامكو" الإضافية المرتبطة بالأداء والبالغة 72 مليار ريال، منسوبة إلى الربع الثاني و الثالث من العام الحالي، بغض النظر عن توزيعات الأرباح الأساسية.

ورجح التقرير نمو الإيرادات غير النفطية بشكل طفيف، مقارنة بالعام الماضي، لتسجل 421 مليار ريال في 2023.

كان صندوق النقد الدولي قد قال أمس الأربعاء، إن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو إيجابية في ظل التوقعات باستمرار قوة زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للمملكة، وذلك على الرغم من الغموض الذي يكتنف البيئة الخارجية.

وتوقع الصندوق في تقريره حول مشاورات المادة الرابعة مع السعودية أن يتسنى للمملكة دعم النمو بفضل ارتفاع أسعار النفط في ظل استمرار توقعات قوة الطلب على الخام خلال الفترة المتبقية من العام وخفض الإنتاج المتفق عليه ضمن تحالف أوبك+.

لكنه أضاف أن التعجيل بزيادة الاستثمارات غير النفطية قد يؤدي إلى ارتفاع مستمر في الطلب المحلي مما سيفرض ضغوطا على الأسعار والحسابات الخارجية.

وتوقع أن تسجل الميزانية عجزا في المالية العامة قدره 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 على أن يرتفع إلى 1.6% في 2024.