الكرملين: أميركا تخطط لمنح أموال روسية لأوكرانيا بطريقة غير قانونية

قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، إن الخطة الأميركية لاستخدام أموال مصادرة خاصة برجال أعمال روس خاضعين لعقوبات لمساعدة أوكرانيا غير قانونية، مضيفاً أن روسيا ستطعن على تلك الأفعال.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثناء زيارته كييف أمس الأربعاء إن واشنطن تحول 5.4 مليون دولار إلى أوكرانيا من "الأصول التي صادرتها من رجال أعمال روس خاضعين للعقوبات، والتي ستستخدم الآن لدعم المحاربين القدامى في الجيش الأوكراني".

مادة اعلانية

وقال بيسكوف لصحفيين "هذا أمر يصعب تخيله ويخالف كل ما ينص عليه القانون الدولي والقانون المحلي لكلا الدولتين. ولكن حين تسنح الفرصة، سندافع عن حقوقنا".

وأضاف بيسكوف أن بعض رجال الأعمال الروس حصلوا بالفعل في دول أوروبية على أحكام قضائية تعتبر مثل هذه التحويلات غير قانونية.

وقال: "لن يتم ترك حالة واحدة من هذا الاحتجاز غير القانوني دون مراقبة".