مجموعة العشرين
المستشار الألماني: قمة مجموعة العشرين ما زالت مهمة برغم غياب روسيا والصين
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قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن القمة المرتقبة لمجموعة العشرين في الهند لا تزال مهمة على الرغم من غياب روسيا والصين.
وأضاف شولتس أن مجموعة العشرين لا يزال عليها تقديم مساهمة مهمة و"التزام كبير" يتعين الوفاء به، خاصة في ظل زيادة أهمية مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
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وأوضح أن البلدان التي لها تاريخ استعماري تتحمل مسؤولية تمكين التنمية في مستعمراتها السابقة.
وعرض المستشار مساعدة المستعمرات السابقة على استغلال مواردها الطبيعية ومعالجتها فيما أسماه "الشراكات العادلة".
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