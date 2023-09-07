قناة السويس
إيرادات قناة السويس تسجل 1.8 مليار دولار في يوليو وأغسطس
كانت إيرادات القناة بلغت 9.4 مليار دولار في عام 2022-2023
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نقلت صحيفة المال المصرية عن مصادر مطلعة قولها اليوم الخميس، إن إيرادات قناة السويس بلغت 1.8 مليار دولار في يوليو وأغسطس، وهما أول شهرين من السنة المالية 2023-2024.
وفي يونيو الماضي، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن إيرادات القناة تبلغ 9.4 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي يوم 30 يونيو 2023، مقارنة مع 7 مليارات في السنة المالية السابقة.
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وقال ربيع للصحافيين "لأول مرة في تاريخ القناة تحقق الهيئة إيرادات تبلغ نحو 9.4 مليار دولار".
كانت آخر أرقام معلنة حول إيرادات قناة السويس، قد كشفت تسجيلها ارتفاعا بنحو 35% في الربع الأول من 2023، إلى 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وفقا للمستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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