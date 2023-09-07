إيرادات قناة السويس تسجل 1.8 مليار دولار في يوليو وأغسطس

نقلت صحيفة المال المصرية عن مصادر مطلعة قولها اليوم الخميس، إن إيرادات قناة السويس بلغت 1.8 مليار دولار في يوليو وأغسطس، وهما أول شهرين من السنة المالية 2023-2024.

وفي يونيو الماضي، قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن إيرادات القناة تبلغ 9.4 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي يوم 30 يونيو 2023، مقارنة مع 7 مليارات في السنة المالية السابقة.

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وقال ربيع للصحافيين "لأول مرة في تاريخ القناة تحقق الهيئة إيرادات تبلغ نحو 9.4 مليار دولار".

كانت آخر أرقام معلنة حول إيرادات قناة السويس، قد كشفت تسجيلها ارتفاعا بنحو 35% في الربع الأول من 2023، إلى 2.3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2023، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وفقا للمستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.