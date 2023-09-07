بايدن يعبر عن "خيبة أمله" لغياب الرئيس الصيني عن قمة العشرين في الهند

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه يشعر بخيبة أمل لعدم حضور نظيره الصيني شي جين بينغ قمة قادة مجموعة العشرين في الهند، لكنه أضاف أنه "سيتمكن من رؤيته".

وأضاف بايدن دون خوض في تفاصيل "أشعر بخيبة أمل.. لكنني سأتمكن من رؤيته".

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بايدن يغازل شي.. هل تشرع زيارة بلينكن أبواب بكين؟

ويزور بايدن الهند بين السابع والعاشر من سبتمبر الجاري، لحضور قمة دول مجموعة العشرين، ويعقب ذلك زيارة إلى فيتنام حيث تسعى إدارته لتعزيز العلاقات الأميركية في آسيا.

وذكرت مصادر أن من المرجح أن يتغيب شي عن القمة في نيودلهي، لكن من المتوقع أن يمثل رئيس الحكومة الصينية لي شيانغ بلده هناك.

ورداً على سؤال بشأن ما إن كان يتطلع لهذه الزيارة، قال بايدن "نعم.. أريد المزيد من.. التنسيق.. أعتقد أن كلتيهما (الهند وفيتنام) تريدان علاقات أوثق بكثير مع الولايات المتحدة، وهذا يمكن أن يكون مفيداً للغاية".